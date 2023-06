SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou o lançamento de uma camisa em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+ nesta quinta-feira (29). Todo o lucro recebido pela peça será repassado a um lar de acolhimento.

A camisa será preta com uma faixa frontal nas cores da bandeira LGBTQIAPN+, e terá detalhes coloridos na parte de trás, nas mangas e no omni da marca Kappa.

O Vasco reverterá todo o lucro com a camisa para a "Casa Nem", uma casa de acolhimento LGBTQIAPN+ que fica no Rio de Janeiro.

A nova camisa do time cruzmaltino já está disponível nas lojas oficiais do clube.

CONFIRA ALGUNS TRECHOS DO COMUNICADO OFICIAL:

"Faz parte do DNA do Vasco liderar a luta contra os preconceitos no esporte e na sociedade, principalmente no centenário de nossa histórica luta contra o preconceito de classes e racial."

"Pensando em formas mais efetivas de contribuir com a luta contra a homofobia e transfobia, o Vasco reverterá o seu lucro com esta peça para a Casa Nem, importante casa de acolhimento do Rio de Janeiro. Símbolo de luta e resistência no Rio de Janeiro, a Casa Nem é onde transexuais, travestis e transgêneros encontram acolhimento, apoio e até uma nova família para chamar de sua. Por meio de oficinas, debates, festas e shows, o espaço empodera o público LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade social e serve de inspiração para o mundo."

"O ensaio deste ano teve como modelos membros do coletivo Vasco LGBT e integrantes da Casa Nem, com a fotógrafa Alessandra Lima."