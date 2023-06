SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um ciclista de apenas 20 anos morreu em um acidente envolvendo os próprios pais em Teruel, província da Espanha. As informações são do Marca.

O jovem, que morava em Elche, estava de férias na cidade dos pais e guiava sua bicicleta na beira de uma estrada. O fato ocorreu pela noite desta quarta-feira (28) na rodovia TE-V-6014, na província de Teruel.

De acordo com apuração inicial da Guarda Civil, um carro que estava a poucos metros à frente do ciclista freou repentinamente. Ele não teve tempo de reagir e acabou acertando em cheio a bike na traseira do veículo.

O impacto deixou ferimentos na cabeça e no peito do jovem, identificado pela imprensa espanhola com as iniciais JGL.

O casal que estava dentro do automóvel percebeu que se tratava do filho ao descer do carro para prestar socorro. Os dois não se feriram com gravidade.

O ciclista morreu horas depois de ser encaminhado ao hospital Obispo Polanco, na região central de Teruel.