SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo informou, através de nota oficial, que não recebeu qualquer comunicado de saída de Luís Castro. O clube ressalta que está focado no jogo desta quinta-feira (29).

Luís Castro deu o sinal positivo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, nesta quinta-feira.

As notícias pegaram o clube e o elenco de surpresa. O treinador não comunicou a decisão ao Botafogo.

Em nota oficial divulgada no final da tarde, o Alvinegro diz que Castro tem contrato até março de 2024 e não teve comunicado sobre uma transferência.

"Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até o momento. O Glorioso terá uma partida importante nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Conmebol Sul-Americana. Vale a classificação no primeiro lugar do grupo para a próxima fase e é especial para Joel Carli, que terá uma noite de despedidas. Todos estão totalmente focados na partida de logo mais."

O último jogo de Castro será diante do Magallanes, pela Sul-Americana. A notícia sobre o acerto também mexeu com a torcida nas redes sociais. A saída deve ser comunicada após a partida ou amanhã (30).

Mesmo antes da decisão, o Botafogo já trabalhava nos bastidores para buscar um substituto. O português Bruno Lage e Rogério Ceni são os mais cotados.

Luís Castro deixa o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro depois de uma proposta milionária do clube de Cristiano Ronaldo.