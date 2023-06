SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de duas derrotas seguidas, o Palmeiras não tomou conhecimento do Bolívar, goleou o time de La Paz por 4 a 0 em noite chuvosa no Allianz Parque e, de quebra, garantiu o 1° lugar geral da fase de grupos da Libertadores antes das oitavas.

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 15 pontos e na ponta do Grupo C. Os bolivianos fecharam a chave na vice-liderança com três pontos a menos e também avançaram às oitavas.

O Palmeiras volta a jogar neste fim de semana. O clube encara o Athletico, no domingo (2), em Curitiba. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro e começa as 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O início do 1° tempo ensaiou um equilíbrio, mas os mandantes rapidamente controlaram o jogo e usaram a eficiência de seus atacantes para iniciar a contagem. Rony e Artur balançaram as redes já em meio ao domínio palmeirense sobre uma assustada equipe boliviana.

Na etapa final, o Palmeiras colocou o pé no freio, mas mesmo assim continuou dominando e transformou a vitória em goleada: após linda jogada coletiva, Piquerez tabelou com Veiga e ampliou, pouco antes de Artur, decretar a vitória nos minutos finais.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos (Fabinho), Gabriel Menino (Naves) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Luís Guilherme), Dudu (Pedro Lopes) e Rony. T.: Abel Ferreira

BOLÍVAR

Lampe; Bentaberry, Ferreyra e José Sagredo (Algarañaz); Jesús Sagredo, Justiniano, Saucedo (Hervías), Villamil e Roberto Fernández; Pato Rodríguez (Ramiro Vaca) e Ronnie Fernández (Chávez). T.: Beñat San José

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Villamil (BOL)

Cartões vermelhos: não houve

Público: 33.250

Renda: R$ 3.309.499,83

Gols: Rony (PAL), aos 24 min do 1° tempo; Artur (PAL), aos 33 min do 1° tempo e aos 39 min do 2° tempo; Piquerez (PAL), aos 30 min do 2° tempo