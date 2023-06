SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ignorou os protestos da Mancha Verde contra Leila Pereira, presidente do clube, pela falta de reforços e respondeu com uma goleada por 4 a 0 contra o Bolívar na Copa Libertadores ?que garantiu ao time alviverde a melhor campanha geral da fase de grupos da competição.

O QUE ACONTECEU?

Melhor campanha geral pela quinta vez nos últimos seis anos. Desde 2018, o Palmeiras só não fez a melhor campanha da fase de grupos em 2021 (naquele ano, o Atlético-MG passou para as oitavas com a melhor campanha) ?quando justamente foi campeão após superar o Flamengo na decisão.

Melhor ataque pelo terceiro ano consecutivo. Todas as temporadas que Abel Ferreira comandou o Palmeiras na Libertadores, a equipe ficou com o melhor ataque da fase de grupos do torneio: em 2021 foram 20 gols marcados, em 2022 foram 25 e, neste ano, foram 16.

Abel encontra solução para ausência de Zé Rafael. O camisa 8 se lesionou na partida contra o Botafogo e será desfalque nas próxima partidas. Richard Ríos foi o escolhido como substituto e Gabriel Menino foi recuado para jogar como um 5. A dupla funcionou muito bem e pode ajudar o Palmeiras na sequência pesada que tem pela frente.

Artur justifica alto investimento do Palmeiras. O time alviverde gastou quase R$ 45 milhões para repatriar o atacante que estava no Red Bull Bragantino. Ele chegou, ganhou a titularidade e é um dos principais destaques da atual temporada ?marcou dois contra o Bolívar e chegou a nove em 2023.

CALENDÁRIO PESADO PELA FRENTE

O Palmeiras viaja a Curitiba neste fim de semana para enfrentar o Athletico-PR, de olho na recuperação no Campeonato Brasileiro. No meio da semana que vem já faz o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, e no outro fim de semana recebe o Flamengo no Allianz Parque, pelo Brasileirão. No dia 13, faz o segundo jogo contra o São Paulo. Serão dias decisivos para a temporada.