SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Paulo Turra, do Santos, afirmou após o empate sem gols com o Blooming, pela Sul-Americana, que ensinará o caminho para Lucas Lima "correr certo", com e sem a bola.

"Conheço ele do Palmeiras. Se pegar GPS, é um dos que mais correm. Conversei com ele sobre correr certo, não vai correr para pegar a bola o tempo todo, vai correr certo com e sem bola", afirmou.

"Vou dar o caminho. Se ele seguir, pronto. Senão, tomarei minhas decisões. Ele tem intensidade, mas tem que ser coordenada e orientada", disse.

O QUE ACONTECEU

O novo comandante santista deu a declaração em sua estreia. A partida marcou a despedida do Peixe da Sul-Americana, que entrou com os reservas para cumprir tabela.

Lucas Lima entrou no segundo tempo e desperdiçou um pênalti. O meio-campista acertou a trave nos acréscimos, e o Santos aumentou a série sem vencer para 11 jogos.

O camisa 23 vem sendo titular recorrente desde seu retorno ao clube. Ele assumiu uma vaga no time e renovou o contrato até 2025.

No entanto, ele não participou de gols nos últimos cinco jogos. Lucas Lima soma dois gols e sete assistências na temporada.

Turra foi anunciado há uma semana e disse que busca "resgatar a identidade" do time. "Estou aqui para isso e tenho convicção", complementou.