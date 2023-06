SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do PSG, Christophe Galtier, e seu filho, John Valovic-Galtier, foram detidos, nesta sexta-feira (30), na França, em decorrência de uma investigação por suspeitas de racismo e discriminação religiosa.

Julien Fournier, ex-Diretor de Futebol do Nice, acusou Galtier, por e-mail, de palavras racistas e discriminatórias durante sua passagem pelo clube em abril deste ano. De acordo com a denúncia, Galtier reclamou da quantidade de jogadores negros e muçulmanos no então elenco do Nice.

Galtier, que nega a acusação, denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação, depois que recebeu ameaças de morte pela internet.

"Estou chocado com o que foi publicado de forma irresponsável. Eles me machucaram e eu fiquei triste com tudo isso. Cresci em Marselha, com pessoas de diferentes raças, origens e religiões", disse Galtier na época.

RELAÇÃO COM O FILHO

John Valovic-Galtier trabalha para defender os interesses de seu pai há cerca de cinco anos. Ele também foi detido por racismo e descriminação religiosa.

Enzo e Jordan são os filhos biológicos de Galtier, mas o treinador adotou oficialmente John há dois anos. Ele é filho de sua companheira.

O vínculo entre os dois é forte e vai além do quadro familiar. John é assessor esportivo da agência Score Agencies.

CARREIRA

Galtier, de 56 anos, iniciou sua carreira como jogador de futebol em 1985. Em sua maior parte, defendeu clubes franceses como Olympique de Marseille, Lille, Toulouse e Angers.

Apesar disso, antes de encerrar sua carreira como jogador profissional no Liaoning, da China, o ex-zagueiro teve uma passagem pelo Monza, da Itália.

Como treinador, iníciou como adjunto no Olympique de Marseille, em 1999. Apenas em 2009 assumiu o comando do Saint-Étienne, ficando lá por oito anos.

Antes de se tornar treinador do PSG, Galtier teve passagens pelo Lille e pelo Nice ? clube onde foi acusado de descriminação racial e religiosa.

SAÍDA DO PSG

Christophe não permanecerá na equipe parisiense. O clube já tomou a decisão e o treinador foi avisado.

Luis Enrique deve ser anunciado como o novo técnico do clube nos próximos dias. O técnico estava sem clube desde que foi demitido da seleção espanhola.

No PSG, Galtier conquistou uma Supercopa da França (2022) e um Campeonato Francês (2022-23). Além de ter comandado o trio Neymar, Messi e Mbappé.