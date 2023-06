PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional superou a marca de 107 mil sócios. Turbinado pela chegada de Enner Valencia, o clube gaúcho ainda comemora o crescimento em vendas e engajamento nas redes sociais.

Desde a apresentação de Enner Valencia, na última segunda-feira (26), o Inter ganhou aproximadamente 800 novos sócios.

O evento de apresentação do equatoriano arrecadou mais de quatro toneladas de alimentos, doados aos atingidos pela passagem de um ciclone pelo RS.

O Gigantinho recebeu 10.235 torcedores do Inter na festa para receber Valencia. Ainda houve mais de 20 mil visualizações únicas da transmissão no Mundo Colorado.

O anúncio do atacante também teve recorde de engajamento nas redes sociais.

O Inter confirma, ainda, crescimento de 20% nas vendas de camisas em lojas oficiais do clube.

TREINANDO À ESPERA DA ESTREIA

Enner Valencia já foi integrado ao grupo de Mano Menezes e participa normalmente dos treinamentos do time.

Sua estreia depende da abertura da janela de transferências internacionais, no começo de julho.

A previsão de primeira aparição com a camisa do Inter está agendada para dia 9, diante do Fluminense.