SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil perdeu para a Turquia por 3 sets a 0, nesta sexta-feira (30), em partida válida pela 11ª rodada da Liga das Nações de vôlei feminino. O jogo foi disputado em Bangkok, na Tailândia.

As parciais foram de 25/22, 25/16 e 25/22 a favor das turcas.

Karakurt foi o grande destaque da partida com ataques potentes e que dificultaram a defesa brasileira. Maiara foi a maior pontuadora do Brasil, com 14 pontos.

Com a derrota, o Brasil permanece na quarta posição, com 21 pontos conquistados. A Turquia, por sua vez, vai aos 26 e assume a vice-liderança.

O Brasil volta à quadra em busca de se recuperar das derrotas para Turquia e Canadá no próximo domingo (2), quando enfrenta a Tailândia, às 10h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Liga das Nações de vôlei feminino.

COMO FOI O JOGO

O Brasil começou o primeiro set sofrendo para colocar a bola no chão do outro lado. Se defendendo bem, a Turquia foi precisa nos contra-ataques e abriu vantagem. Na reta final da parcial, a seleção brasileira chegou até a virar o jogo com uma boa passagem de Roberta pelo saque, mas acabou vendo as turcas voltarem à frente e fecharem em 25/22.

O segundo set teve amplo domínio da Turquia. No ataque, Karakurt não deu chances de defesa para o Brasil. Na defesa, as turcas cresceram nos bloqueios e, quando a bola passou, a cobertura funcionou. As europeias fecharam a parcial em 25/16.

O terceiro set foi o mais equilibrado do confronto. Após uma longa troca de pontos, o Brasil chegou a abrir 22/20, mas viu as turcas virarem após um pedido de tempo e fecharem a parcial com um 25/22.