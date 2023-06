SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa liberou o uso da braçadeira com o símbolo do arco-íris, de combate à homofobia, durante a Copa do Mundo feminina 2023.

As capitãs terão três opções: uma braçadeira "Football Unites the World" durante todo o torneio; uma correspondente ao tema de sua escolha para todo o torneio; ou uma correspondente ao tema da jornada específica.

A Copa também contará ainda com ativações para outras campanhas de longo prazo, nomeadamente #BeActive, em parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde), e #NoDiscrimination que visa tomar medidas diretas para combater todas as formas de discriminação, incluindo o racismo, na sociedade.

As causas sociais serão destaque durante o Mundial. Os temas foram escolhidos após consulta às 32 seleções participantes, jogadores e agências das Nações Unidas. Igualdade de gênero, inclusão e paz entre os temas.

"O futebol pode destacar causas muito importantes na nossa sociedade. Depois de algumas conversas muito abertas com as partes interessadas, incluindo associações membros e jogadoras, decidimos destacar uma série de causas sociais ?da inclusão à igualdade de gênero, da paz ao fim da fome, da educação ao combate à violência doméstica? durante todos os 64 jogos da Copa do Mundo Feminina", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Não é apenas sobre o que acontece em campo. Estamos comprometidos em usar o poder do futebol como uma força para o bem e alavancar nossas parcerias com agências das Nações Unidas para alcançar nossos objetivos. Queremos agradecer. Obrigado aos jogadores e às equipas por partilharem o vosso apoio, por estas causas. Unidos, podemos fazer a diferença", citou a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura.

A Copa do Mundo feminina 2023, que será disputada na Nova Zelândia e na Austrália, acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

OITO MENSAGENS ESPECÍFICAS SERÃO ENVIADAS DURANTE O TORNEIO:

Unidos pela inclusão - em parceria com a ONU Direitos Humanos

Unidos pelos povos indígenas - em parceria com a ONU Direitos Humanos

Unidos pela Igualdade de Gênero - em parceria com a ONU Mulheres

Unidos pela paz - em parceria com o ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados

Unidos pela educação para todos - em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

Unidos pela foma zero - em parceria com o Programa Mundial de Alimentos da ONU

Unidos pelo fima da violência contra a mulher - em parceria com a ONU Mulheres

Futebol é Alegria, Paz, Amor, Esperança e Paixão - em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS)