SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo nesta sexta-feira (30) e largará na pole position do GP do Áustria. Essa é a sexta vez que o holandês vai largar na frente nesta temporada, quarta seguida.

OS PRIMEIROS NO GRID DO GP DA ÁUSTRIA

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

O QUE ACONTECEU

No Q1, Verstappen fez a melhor volta com 1min05s116. Antes de completar dez minutos, a bandeira vermellha foi acionada após Valtteri Bottas perder a traseira, rodar e ficar parado na grama. Bottas conseguiu voltar quando o corrida foi retomada e se livrou da eliminação nos segundos finais. Foram eliminados Tsunoda, Zhou, SargeantMagnussen e De Vries.

Max seguiu como o mais rápido no Q2, fazendo 1min04s951. Os dois carros da Red Bull tiveram suas voltas mais rápidas deletadas, nos primeiros cinco minutos de prova. Ambos ultrapassaram os limites de pista. Pérez teve sua volta deletada três vezes, todas pelo mesmo motivo. Além de Pérez, Piastri, Bottas e Gasly também tiveram giros anulados. Apesar de ter chamado a regra de "ridícula", o holandês conseguiu fazer ótimo tempo e terminar em primeiro. Foram eliminados Russel, Ocon, Bottas, Piastri e Pérez.

Vestappen fez a trinca no dia de hoje e também ficou em primeiro no Q3, com 1min04s391. Com cinco minutos passados, Hamilton era o único que ainda não tinha registrado volta. Stroll acabou ficando sem tempo também, pois teve sua volta deletada. O canadense foi para os boxes e não voltou para a pista. Nos minutos finais, quase todos os pilotos deixaram a pista.

*

COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ÁUSTRIA:

1 - Max Verstappen (Red Bull) - 1min04s391

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1min04s439

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1min04s581

4 - Lando Norris (McLaren) - 1min04s658

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min04s819

6 - Lance Stroll (Aston Martin) - 1min04s893

7 - Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min04s911

8 - Nico Hülkenberg (Haas) - 1min05s090

9 - Pierre Gasly (Alpine) - 1min05s170

10 - Alexander Albon (Williams) - 1min05s823

11 - George Russell (Mercedes) - 1min05s428 (Q2)

12 - Esteban Ocon (Alpine) - 1min05s453 (Q2)

13 - Oscar Piastri (McLaren) - 1min05s605 (Q2)

14 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1min05s680 (Q2)

15 - Sergio Perez (Red Bull) - 1min05s688 (Q2)

16 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 1min05s784 (Q1)

17 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1min05s818 (Q1)

18 - Logan Sargeant (Williams) - 1min05s948 (Q1)

19 - Kevin Magnussen (Haas) - 1min05s971 (Q1)

20 - Nyck de Vries (AlphaTauri) - 1min05s974 (Q1)

GP DA ÁUSTRIA

A nona corrida da temporada de Fórmula 1 acontece no circuito Red Bull Ring, em Zeltweg, domingo (2), às 10h (de Brasília).