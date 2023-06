SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo informou que o zagueiro Beraldo foi diagnosticado com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Beraldo sofreu entorse no treino da última quarta-feira (28). A atividade foi a primeira após a vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Copa Sul-Americana, na qual o zagueiro ficou no banco de reservas.

O jogador será desfalque no time tricolor neste sábado (1º), contra o Fluminense, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo no Morumbi.

Beraldo foi submetido a exames nesta quinta (29) e teve lesão ligamentar no tornozelo esquerdo constatada. O atleta iniciou tratamento no Reffis nesta quinta-feira.

Calleri não participou dos treinamentos pelo segundo dia consecutivo. O atacante está com dores nas costas e fez tratamento na parte interna no CT da Barra Funda.

Welington pode ficar à disposição após mais de três meses afastado. O lateral-esquerdo treinou sem limitações, recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo.

Pablo Maia também deve ser opção para a próxima partida. O volante foi substituído no primeiro tempo da partida contra o Tigre após trauma na perna direita, e se recuperou das dores.

O São Paulo tem mais um treino antes de encarar o Fluminense.