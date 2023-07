SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos de Giovani por 9 milhões de euros (cerca R$ 47 milhões na cotação atual) para Al Sadd, do Qatar. Nos últimos anos, o clube optou por vender joias da base que não conquistaram seu espaço entre os profissionais ao invés de abrir mão de jogadores fundamentais no time de Abel Ferreira para equilibrar as contas.

Mas afinal, os jovens vendidos pelo Palmeiras vingaram? Saiba por onde eles andam.

Vitão (Internacional)

Em setembro de 2019, o Palmeiras vendeu o zagueiro Vitão ao Shakhtar Donetsk. O clube da Ucrânia pagou 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos do defensor. Vitão fazia treinos com o elenco profissional, mas atuou apenas em uma partida no time principal.

O jogador não virou titular no Shakhtar e foi emprestado ao Inter no ano passado. Ele está em sua segunda temporada como titular do Colorado após a Fifa anunciar em maio deste ano a suspensão dos contratos de jogadores com clubes russos e ucranianos até 30 de junho de 2024.

Luan Cândido (Red Bull Bragantino)

O Palmeiras vendeu o lateral esquerdo Luan Cândido em março de 2019 por 8 milhões de euros (quase R$ 35 milhões na época) para o RB Leipzig, da Alemanha. O atleta sequer disputou uma partida pelo time principal.

Luan também não chegou a atuar no time profissional do RB Leipzig, foi emprestado ao RB Bragantino e o time do Bragança contratou o jogador em definitivo em dezembro de 2021. Ele só atuou em 5 dos 33 jogos do Braga nesta temporada por conta de uma fratura na perna.

Fernando (Red Bull Salzburg)

O atacante foi mais um jovem vendido pelo Palmeiras com pouquíssimas oportunidades no profissional. Em 2018, o Alviverde acertou a venda de 90% dos direitos de Fernando ao Shakhtar Donetsk por 5,5 milhões de euros (R$ 24 milhões na época).

Fernando também não se firmou no clube ucraniano, pouco atuou quando foi emprestado para o Sporting (POR), e foi vendido no início da última temporada para o Red Bull Salzburg, da Áustria, por 6 milhões de euros (R$ 30 milhões).

Gabriel Veron (Porto-POR)

O atacante surgiu na base do Palmeiras como uma das grandes promessas dos últimos anos, mas não conseguiu se firmar pela sequência de lesões.

Além disso, teve um episódio extracampo em que o jovem apareceu em uma balada bebendo enquanto se recuperava de uma lesão às vésperas de um confronto decisivo contra o São Paulo, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado - ele foi titular naquela partida, que acabou com a eliminação do Palmeiras nos pênaltis.

Foram mais de três anos entre os profissionais do clube paulista, mas sem grandes atuações. Ele foi vendido ao Porto por 10,25 milhões de euros (cerca de R$ 56,6 milhões).

Patrick de Paula (Botafogo)

O jovem teve uma ascensão meteórica no Palmeiras e foi importante nas conquistas do Campeonato Paulista de 2020, duas Copas Libertadores (2020 e 2021), a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022.

No entanto, os episódios extracampo de Patrick influenciaram demais na decisão de vender o jogador. O alviverde vendeu 50% dos direitos de Patrick ao Botafogo por 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões na época). O técnico Abel Ferreira afirmou que o negócio foi bom para todos os lados envolvidos.

No início deste ano, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, e deve voltar a jogar apenas no final da temporada.

Wesley (Cruzeiro)

O atacante Wesley permaneceu três temporadas no elenco principal do Palmeiras, foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira, mas nunca chegou a viver grande fase pelo clube.

As atuações irregulares transformaram Wesley em opção apenas para o segundo tempo, e para 2023 ele optou por uma mudança de ares. O atacante foi vendido ao Cruzeiro por cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Danilo (Nottingham Forest)

Danilo estreou em setembro de 2020 no Palmeiras, quando Luxemburgo era o técnico, e logo se firmou na equipe. Com Abel, ele virou peça fundamental no esquema e foi importante na conquista de seis títulos: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022) e Campeonato Brasileiro (2022).

As atuações do jovem chamaram a atenção do Nottingham Forest, da Inglaterra, que pagou 20 milhões de euros (R$ 110 milhões na época) para contar com ele em janeiro deste ano. Danilo foi um dos nomes da permanência da equipe na elite do futebol inglês.

Renan (Shabab Al Ahli)*

O zagueiro Renan não foi vendido pelo Palmeiras, mas surgiu ao lado de outros nomes como Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. Abel Ferreira utilizou o jogador em algumas situações e foi bem, mas o técnico português indicou que o jogador tinha um extracampo complicado.

Por conta desses problemas no Alviverde, ele foi emprestado ao RB Bragantino em abril do ano passado. Três meses depois ele se envolveu em um acidente de carro no quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, que causou a morte de um motociclista.

Ele teve o contrato rescindido com o Palmeiras por justa causa em agosto, e ele se acertou com o Shabab Al Ahli.