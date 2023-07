SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians precisou fazer uma "proposta árabe" para contratar Matías Rojas, meia paraguaio do Racing (ARG).

O Corinthians superou a concorrência do Santos, Boca Juniors (ARG) e do futebol árabe para contratar Rojas. O jogador de 27 anos deve se apresentar no Timão na próxima semana.

O Corinthians pagará 1,8 milhão de dólares (R$ 8,7 mi) diretamente ao jogador e empresários para ter Rojas. O Timão negociou diretamente com o atleta e agentes para pagar luvas e comissão. O contrato no Racing terminou.

O salário será muito superior ao recebido por Rojas no Racing e abaixo, mas não muito distante das sondagens árabes. Em dezembro, o jogador quase foi para o Al-Rayyan, do Qatar. Não houve ofertas relevantes da Europa.

Nós pegamos 2 milhões de euros [R$ 10,5 milhões] com os 40% que nos restavam do Mantuan [negociado com o Zenit] e compramos, entre luvas e comissão, 80% do Matías Rojas por 1,8 milhão de dólares [R$ 8,75 milhões]. Então, proporcionalmente, custou metade da venda do Mantuan

Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, à Band.

O Santos monitorou Rojas por meses, enquanto o Boca Juniors chegou a fazer proposta e ouviu um "não". O Corinthians venceu a concorrência.

Santos, Boca e outros times entenderam que os valores de Rojas subiram muito em pouco tempo: "Virou o Messi do nada", disse uma fonte ao UOL.

O Timão conseguiu Matías Rojas com quantias semelhantes às sondagens árabes e em um mercado mais competitivo. O armador e seu estafe entendem que no Corinthians ele pode ter espaço na seleção paraguaia e ainda sonhar com uma ida à Europa.