SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos informou na manhã deste sábado (1º), por meio de nota oficial, que o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal.

O jogador foi afastado pelo clube após uma decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, motivada por indisciplina.

Soteldo foi notificado e não seguirá viagem com o elenco para a partida contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o UOL apurou, o jogador fez aniversário na sexta-feira (30) -completou 26 anos- e não cumpriu a programação pedida pela comissão técnica. Ao ir ao CT e saber da punição, Soteldo foi embora mais cedo do treino.

A disciplina é uma exigência do novo treinador do Santos, Paulo Turra, que já havia feito pressão pelo afastamento de Nathan e Lucas Pires depois da balada em São Paulo.

Após o empate em 0 a 0 com o Blooming, pela Sul-Americana, na quinta-feira (29), ainda no vestiário, Soteldo disse que não queria treinar na sexta com os reservas.

O Santos poupou seus titulares, e os reservas fariam um treino mais intenso na sexta, dia do aniversário dele.

Há menos de 15 dias o Santos anunciou oficialmente a compra em definitivo do atacante.

O jogador acertou um novo contrato válido por quatro anos com o time da baixada. Soteldo estava emprestado ao Santos pelo Tigres, do México, até julho de 2023.

O valor que o Santos investiu no jogador gira em torno de 4 milhões de dólares, quase R$ 20 milhões na cotação atual.