RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As estrelas brilharam e o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado (1º), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, no Maracanã, teve gols de Gabigol e Arrascaeta.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 25 pontos na terceira posição. A equipe poderia virar vice-líder, mas o Grêmio venceu no final. Agora, o rubro-negro torce pelo tropeço do Palmeiras para manter o lugar. O Fortaleza é o nono, com 20 pontos, e ainda pode perder posições.

Gabigol chegou aos 150 gols com a camisa do Flamengo. Ele tem 17 gols em 34 jogos na temporada. Foi apenas o primeiro pênalti perdido pro Yago Pikachu em 2023. São 31 batidos desde 2018 e 25 gols.

Agora o Flamengo volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, enfrenta o Athletico-PR no Maracanã pelas quartas de final, às 21h30 (de Brasília). No Brasileirão, entra em campo novamente no sábado, contra o Palmeiras, fora de casa.

O Fortaleza terá a semana livre e encara o Athletico-PR no domingo, em casa, às 18h30 (de Brasília).

O goleiro Rossi foi apresentado à torcida antes de a bola rolar. Ele esteve mais cedo no Ninho do Urubu para conhecer o clube e conversar com o técnico Jorge Sampaoli.

JOGO

O Flamengo começou dominando amplamente as ações do jogo e manteve a posse de bola, mas foi o Fortaleza quem teve a primeira chance de abrir o placar, de pênalti. Matheus Cunha, porém, brilhou e salvou a equipe.

Fazendo valer a superioridade, o Fla logo respondeu e Gabigol, de volta ao time titular, abriu o placar com belo passe de Arrascaeta. Na comemoração, o camisa 10 foi abraçar o goleiro rubro-negro.

O Flamengo teve uma má notícia ao perder o zagueiro Léo Pereira aos 31 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu dores na coxa esquerda e precisou sair para David Luiz entrar.

Os visitantes tentaram ir mais para cima e buscar o empate, mas tiveram dificuldades de fazer seu jogo. Com lentidão na transição, também sofriam com os contra-ataques do Fla. Nos minutos finais da primeira etapa, o Fortaleza pressionou, mas não conseguiu marcar.

O Flamengo também perdeu Gabigol, que sentiu a coxa ao longo do primeiro tempo e pediu substituição no intervalo.

O Fortaleza ia ficando mais confortável na partida, arriscava e mantinha a posse, mas a bola sobrou nos pés de um dos jogadores mais decisivos do Flamengo. Aos 18 minutos, Arrascaeta ampliou a conta e Vojvoda lamentou o erro.

Pelo lado do Fortaleza, Tinga deixou o jogo com dores musculares.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2x0 FORTALEZA

Data: 01 de julho de 2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Pulgar, Bruno Henrique (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gabigol (aos 13 minutos do primeiro tempo), Arrascaeta (aos 18 minutos do segundo tempo)

FLAMENGO

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz), Ayrton Lucas, Thiago Maia (Filipe Luís), Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta (Victor Hugo), Everton Ribeiro (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga (Dudu), Brítez, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Romarinho), Zé Welison (Hércules), Pikachu (Calebe), Pochettino (Lucas Crispim); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.