RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou o empréstimo do goleiro Hugo Souza ao Chaves, de Portugal, por 12 meses.

Sem espaço no Fla, o arqueiro aguarda a data para viajar a se apresentar ao novo time. A notícia foi dada inicialmente pelo "O Jogo" e confirmada pelo UOL.

O Estoril, também de Portugal, era outro clube na briga, mas o Chaves aceitou os termos do Fla. O jogador chegou a quase ser vendido para o Japão no início do ano, mas a negociação não aconteceu.

Hugo tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025.

O goleiro acabou perdendo espaço para Matheus Cunha, Santos e agora enfrentaria também a concorrência de Rossi.

O último jogo dele foi em 12 de novembro do ano passado, na rodada final do Brasileirão, contra o Avaí.

O atleta terminou a campanha do octacampeonato brasileiro como titular. São 71 partidas como profissional do Flamengo.

Hugo esteve nos elencos que conquistaram um Brasileiro (2020), uma Libertadores (2022), Supercopa do Brasil (2021), dois Campeonatos Cariocas (2020 e 2021) e a Copa do Brasil (2022).

Tags:

Portugal