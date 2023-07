SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi tão fácil quanto a estreia diante de Cuba, mas a seleção feminina liderou do começo ao fim e venceu a Venezuela pelo placar de 90 a 76, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América de basquete, que está sendo realizada em León, no México.

Mais alta e forte, a equipe do Brasil soube jogar muito bem dentro do garrafão, explorando muito bem as jogadas com a pivô Kamilla Soares (15 pontos e15 rebotes) e a ala-pivô Damiris Dantas, cestinha brasileira com 17 pontos.

Agora, o Brasil vai encarar as rivais argentinas, em jogo marcado para a próxima segunda-feira (3), às 17h40 (de Brasília). Depois, a seleção encara os Estados Unidos, na última partida válida pelo Grupo A da Copa América.

Com a Venezuela se desdobrando para marcar o garrafão, o Brasil ficou solto nas bolas de três pontos e não vacilou. Sempre que as adversárias ameaçaram uma recuperação, a seleção brasileira emendou bolas triplas e manteve a liderança.

O último passe da seleção segue bem afiado, sempre procurando a melhor atleta para fazer o arremesso. Foram 26 assistências diante da Venezuela, sendo que contra Cuba já tinham sido 29.

Apesar da segunda vitória, o Brasil voltou a errar demais, e errou em lances em que não foi pressionado pelas venezuelanas. Enquanto a Venezuela teve apenas nove erros, o Brasil perdeu 17 bolas.

As duas melhores equipes da Copa América garantem vaga para o Pré-Olímpico Mundial, que vai distribuir vagas para a Olimpíada de Paris-2024. Portanto, o Brasil mira chegar na final da Copa América e já se garantir entre as melhores seleções.