SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a 'olé', o Cuiabá venceu o Santos por 3 a 0 neste domingo (2), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e colocou o time paulista em situação delicada na classificação.

Os gols saíram no segundo tempo. Deyverson, aos sete minutos, abriu o placar, Denílson fez o segundo do Dourado aos 29 minutos, e Rikelme fechou a conta aos 40 minutos.

Com a derrota, o Santos caiu para a 14ª colocação com 13 pontos e ficou apenas dois pontos à frente do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. O Cuiabá subiu para a 13ª posição chegando a 15 pontos.

O Santos inicia agora os preparativos para receber o Goiás no próximo domingo (9), às 11h (de Brasília) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá volta a campo apenas no próximo sábado (8), para enfrentar o Bahia às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, também pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

A partida começou em um ritmo mais lento. Ambas equipes acabaram errando muitos passes, o que deixou o jogo picotado e, com isso, os goleiros foram pouco acionados.

O jogo continuou muito equilibrado. Com muitos erros de passe, causados pela falta de aproximação dos jogadores, a partida seguiu travada. Mesmo assim, em duas escapadas ao ataque, o Cuiabá levou perigo ao gol de João Paulo.

O Cuiabá começou melhor o segundo tempo. O Dourado subiu um pouco as linhas, tentou pressionar o Santos e abriu o placar logo no início em uma cobrança de escanteio. O Peixe sentiu o gol e pouco conseguiu atacar.

Paulo Turra mexeu no Santos e colocou mais dois atacantes. A equipe conseguiu chegar mais ao ataque, mas não levou perigo. Com as alterações, o time ficou mais espaçado e o Cuiabá conseguia chegar ao campo de ataque com facilidade, tanto que chegou ao segundo gol.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 3x0 SANTOS

Data: 02/07/2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, MT

Público: 13.477

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Rodrigo Nunes de Sa

Cartões amarelos: Gabriel Inocêncio, Messias (SAN);

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Deyverson, aos sete minutos do segundo tempo, Denílson, aos 29 minutos do segundo tempo, e Rikelme, aos 40 minutos do segundo tempo, para o Cuiabá.

CUIABÁ

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Rikelme; Raniele (Filipe Augusto), Denílson, Ceppelini (Ronald); Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Deyverson (Isidro Pitta), Iury Castilho (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira

SANTOS

João Paulo, João Lucas (Cadu), Joaquim, Messias, Gabriel Inocêncio (Kevyson); Rodrigo Fernández, Dodi (Sandry), Luan Dias (Bruno Mezenga), Lucas Lima (Lucas Braga); Mendoza, Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra