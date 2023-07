Natural da cidade de Miradouro, Antônio Marcos Nazaré Campos, mudou-se para Juiz de Fora em 1990, para formar-se no Ensino Médio e ingressar, em 1998, no curso de Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme informações publicadas pela jornalista Vívia Lima Dias, em seu trabalho de conclusão de curso também em Comunicação com o título: "Jornalismo Esportivo na Televisão: História e legado do jornalista Antônio Marcos".

Antônio fixou-se na cidade, onde dedicou sua carreira ao Jornalismo Esportivo. Ele atuou na Rádio Solar, na TV Tiradentes, no Diário Regional, nas Organizações Panorama de Comunicação (OP.com) e ainda colaborou como assessor de imprensa da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Antônio Marcos recebeu o prêmio Bola de Ouro, em Brasília, que é considerado o Oscar da comunicação esportiva.

Nomear o Ginásio com o nome dele foi uma ideia que partiu do então vereador Paulo Rogério (na época PMDB), em reconhecimento à dedicação do profissional ao crescimento pessoal, profissional e comunitário da cidade, algo que era apontado por atletas, dirigentes, agentes públicos e iniciativa privada. A construção de um ginásio poliesportivo em Juiz de Fora foi apontado como um dos sonhos de Antônio Marcos. Ele casou-se em 2001 com a professora Márcia Cesário, com quem teve o filho Thiago Cesário Campos, em 2004.



O jornalista morreu em um acidente automobilístico, no dia 19 de maio de 2005. Na época, Antônio Marcos trabalhava como editor do Panorama Esporte e repórter do MG TV. Ele estava a caminho de Ubá, onde dava aula numa faculdade particular. Segundo registro da Prefeitura de Juiz de Fora, publicado à época, o acidente aconteceu no KM 85 da MG-265, próximo ao trevo da Colônia Padre Damião. O Ford KA de Antônio Marcos bateu lateralmente numa Mitsubishi. O jornalista morreu na hora. Os três passageiros do outro carro tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Santa Isabel, em Ubá.

Tags:

Esporte | Ginásio poliesportivo