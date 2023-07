RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina se despediu do Brasil em uma manhã histórica no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Abraçadas pela torcida, as jogadoras fizeram a última partida antes do embarque para a Copa do Mundo.

A vitória sobre o Chile por 4 a 0 concretiza o momento mais alto da equipe sob o comando de Pia Sundhage, mostra a força do elenco e a emoção por ter a atacante Marta entre o grupo.

É unânime entre as atletas o clima positivo e de otimismo antes da viagem para a Austrália nesta segunda-feira (3). Com o melhor rendimento dos últimos anos, a seleção ganhou confiança às vésperas da estreia, no dia 24, diante do Panamá, às 8h (de Brasília).

RESERVAS DÃO RECADO

Pia decidiu não levar a campo de início algumas jogadoras que devem ser titulares ao longo da Copa, como Kerolin, Ary Borges e Bia Zaneratto.

Quem conseguiu aproveitar a chance para dar dúvidas à treinadora foram Gabi Nunes, Duda Sampaio e Luana, que fizeram gols e podem tentar ganhar a vaga antes da estreia. Geyse também foi bem, mas é uma das titulares.

A situação de Zaneratto vai depender da parte física. Sem jogar desde o dia 9 de junho, a atacante foi poupada e tenta estar 100% até a estreia.

PAPEL DE MARTA

A promessa de Pia era que Marta ficaria apenas no banco de reservas, mas a camisa 10 acabou entrando em campo no segundo tempo após muitos pedidos da torcida.

Caminhando para o que pode ser a última Copa do Mundo da carreira, a maior jogadora brasileira de todos os tempos assumiu outro papel na seleção. Além da parte técnica já conhecida, a atacante também vem sendo fundamental no lado mental.

As jogadoras estão motivadas para tentar dar à Rainha o primeiro título da Copa no último mundial, como aconteceu com Lionel Messi na Argentina.

Marta admite que já não tem mais o mesmo desempenho de anos atrás e não deve ser titular ao longo da competição, mas tem uma função fundamental dentro do grupo.

E AGORA?

A seleção feminina embarca para a Austrália às 5h (de Brasília) desta segunda-feira.

O voo fretado faz apenas uma parada para abastecimento no Taiti e segue direto para Brisbane. A viagem levará cerca de 25 horas.

O Brasil depois segue de ônibus para Gold Coast, onde fica até o dia 18. Depois, retornam para Brisbane, que será a base durante a primeira fase da Copa do Mundo.

O Brasil está no Grupo F com Panamá, França e Jamaica. A estreia contra as panamenhas será dia 24, às 8h (de Brasília), em Adelaide.