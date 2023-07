PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Kelvin não fará parte do elenco de Renato Gaúcho no Grêmio. O melhor do mundo de 2021 no futebol 7 foi reprovado no período de testes pelos quais passou e voltará ao time do piso artificial.

Como contou o UOL, Kelvin passou por testes nas últimas semanas durante treinamentos do time principal e do sub-20 do Grêmio.

No entanto, o jogador não foi aprovado e seguirá atuando apenas pela equipe de futebol 7 do time tricolor.

A decisão ocorreu no fim da última semana e o atacante já não deve mais participar das atividades.

Kelvin é um dos principais jogadores de futebol 7 do país e frequentemente chamado para seleção brasileira.

Com 27 anos, ele passou pela base do Milan, da Itália, e do Cruzeiro antes de migrar para as quadras.

BUSCA POR CENTROAVANTE

O Grêmio procura centroavantes no mercado da bola.

Depois da saída de Diego Souza, cujo contrato foi encerrado na última sexta, o clube tricolor intensificou contatos atrás de reposição.

Além da lacuna no grupo, a incerteza sobre a condição de Suárez turbina a procura gaúcha.

Rodrigo Muniz, do Fulham, foi alvo de oferta, mas a negociação não avançou para conclusão até o momento.