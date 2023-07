SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A namorada de Joesthetics, fisiculturista morto por aneurisma na sexta-feira (30), escreveu em seu Instagram que Jo Lindner ignorou dores dias antes de morrer. Ele tinha 30 anos e era portador da doença muscular de rippling.

A influenciadora fitness Nicha afirmou que Joesthetics reclamou de dores no pescoço ainda na quarta-feira (28). Ao passar a mão na região, ela constatou uma espécie de calombo.

O fisiculturista também notou o problema, mas minimizou -segundo ela- o sintoma porque já havia tido problemas no local nos últimos anos.

No dia seguinte, ele enviou uma mensagem para a namorada dizendo que "não estava bem" e que as dores no local continuavam.

Já na sexta-feira, os dois se encontraram e Joesthetics deu um colar para ela pouco antes de morrer. Eles planejavam uma ida à academia.

Eu estava com ele no quarto. Ele colocou um colar que fez para mim no meu pescoço. Estávamos deitados e abraçados esperando a hora de encontrar Noel [amigo] na academia às 16h. [...] Há três dias, ele disse que estava com dor no pescoço. Nós realmente não percebemos até que fosse tarde demais. Ele estava em meus braços Nicha no Instagram

DOENÇA RARA E ANABOLIZANTES

Joesthetics fez um vídeo recente em que revelou ser portador da doença muscular de rippling, complicação rara que deixa músculos altamente sensíveis e irritáveis diante de alguns movimentos e pressões.

Em seu último post, feito na quinta (29), ele disse que estava retomando o tratamento para repor testosterona -o alemão ficou quase um ano sem anabolizantes e afastado dos treinos.

O fisiculturista também afirmou que havia voltado a utilizar testosterona pois, quando largou a substância, seu nível hormonal ficou abaixo do normal.