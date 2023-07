SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Vasco para o Botafogo por 2 a 0 neste domingo (2), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou a situação do time carioca mais complicada na tabela de classificação. Corinthians e Santos também viram a aproximação do Z4 ficando maior, enquanto o Botafogo está tranquilo na liderança.

O Vasco terminou a rodada do final de semana novamente dentro da zona de rebaixamento, na 18º posição, com nove pontos.

A equipe carioca havia diminuído a crise no campeonato com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na rodada passada, e para esboçar alguma reação na tabela, precisava de um bom resultado contra o rival no clássico.

Hoje, o Vasco possui 61% de chances de ir para a Série B na próxima temporada, e para se livrar do rebaixamento, precisa atingir algumas marcas. A estatística foi levantada pelo Departamento de Matemática da UFMG.

O time precisa somar 36 pontos nos próximos 25 jogos do Brasileiro para chegar em 45. Com isso, precisa de um aproveitamento de 48%, quase metade.

CORINTHIANS E SANTOS CORRENDO PERIGO

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, e do Santos por 3 a 0 diante do Cuiabá deixaram os times paulistas bem próximos da zona de rebaixamento.

Contando com o resultado dos adversários, eles não entraram definitivamente no Z4, mas o risco de queda à Série B aumentou para ambos.

Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o Corinthians possui atualmente 35% de chance de ser rebaixado. Hoje, a equipe está na 16ª posição, com 12 pontos somados, um a mais do que o primeiro clube dentro da zona da degola, o Goiás.

Já pelo lado do Santos, a situação é um pouco diferente. Ocupando o 14º lugar na tabela, com 13 pontos e três derrotas nos últimos cinco jogos, o time da baixada possui 39% de chances de cair à segunda divisão.

CHANCE DE TÍTULO

Enquanto alguns fazem as contas para evitar o rebaixamento, o Botafogo está mais do que tranquilo na primeira posição.

Com sete pontos de diferença para o segundo colocado, o Grêmio, que tem 26 conta 33 do Fogão, a equipe possui mais de 58% de chance de ser campeão nesta temporada.

Para se ter uma ideia da distância com relação aos adversários, hoje o Grêmio tem um pouco mais de 12% de chances de título, enquanto o Flamengo 8%, e o Bragantino 5%.