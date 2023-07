SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors quer seguir com o atacante Miguel Merentiel, do Palmeiras, após o fim do empréstimo.

Diretoria do Boca avisou Merentiel que ele seguirá na equipe após o fim do empréstimo do Palmeiras. O uruguaio de 27 anos está emprestado ao Boca até o dia 31 de dezembro deste ano e tem opção de compra em seu contato.

Titular e querido pela torcida. Jorge Almirón, técnico do Boca Juniors, acredita que Merentiel vive melhor momento do que Darío Benedetto, carrasco do Palmeiras na Copa Libertadores de 2018. Além disso, o jeito de Merentiel conquistou os xeneízes, que também torcem pela continuidade do jogador no clube.

Mais oportunidades e mais gols na Argentina. Merentiel só fez 11 jogos com a camisa do Palmeiras desde que foi contratado junto ao Defensa y Justicia. Pelo Boca em 2023, o atacante atuou em 26 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências.

O UOL apurou que o Boca Juniors não precisa procurar o Palmeiras para sinalizar a compra de Merentiel, basta apenas pagar a opção de compra estipulada no contrato ? que tem valor parecido aos R$ 7,4 milhões, na cotação da época, que o Alviverde pagou por 80% dos direitos econômicos do atleta.

DESTAQUE NO FIM DE SEMANA E CAPA DE JORNAL

Merentiel marcou o primeiro gol do Boca Juniors na vitória por 2 a 0 contra o Sarmiento, ontem, pelo Campeonato Argentino, na La Bombonera.

O atacante uruguaio foi a capa do jornal Olé, um dos principais da Argentina, após o gol: "Modo Besta. A muralha que o Sarmiento ergueu parecia impossível e Merentiel a quebrou".