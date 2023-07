BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou nesta terça-feira (4) o desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

"Eu sinceramente não consigo compreender como o Corinthians chegou onde chegou. O Corinthians está no fundo do poço, está no fundo do poço. É triste", lamentou.

Neste domingo (2), a equipe perdeu para o Bragantino, em casa, por 1 a 0 e está em 16º lugar, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. São 12 pontos conquistados em 13 partidas.

O chefe do Executivo disse que a diretoria do clube vai ter que "pensar como vai levantar o time", porque está perto da zona de rebaixamento da competição, com risco de cair para a segunda divisão.

"Não tem recurso para contratar jogador. Eu não sei se fizeram coisas erradas. Porque nós contratamos o Paulinho, Willian e Renato Augusto. Destes, só o Renato Augusto ta jogando. O Willian foi embora, o Paulinho vive machucado. Então nós demos azar, e precisa dar um jeito de renovar", disse o presidente.

Lula criticou o fato de jogadores de 16 e 17 anos serem vendidos a clubes estrangeiros para, depois, voltarem a jogar no Brasil só depois dos 34 anos. "Agora mesmo o Corinthians vendeu dois ou três jogadores da base. Esse é um problema do Brasil."

O petista fez ainda uma crítica geral ao futebol brasileiro que, segundo ele, não é mais o melhor do mundo.

"Eu às vezes acho que se o Corinthians botasse nossas meninas para jogar no time principal, acho que a gente poderia estar numa situação melhor no Campeonato Brasileiro", disse.

