RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira impressão deixada por Cláudio Caçapa foi boa no Botafogo, e a diretoria acredita que possa fechar com o novo treinador com mais calma e convicção.

O time alvinegro tem conversas com o treinador português Bruno Lage e está confiante nos avanços da negociação. Os primeiros contatos foram feitos por John Textor, como publicou o blog Mercado da Bola, do UOL.

O QUE ACONTECEU

O desempenho no clássico com o Vasco e a consequente vitória repercutiram bem internamente.

O Botafogo entende a necessidade de se ter convicção no nome do novo treinador, e o triunfo deixa o ambiente favorável.

O acerto com o novo técnico vai envolver também a chegada de outros profissionais da comissão, e a diretoria busca diminuir a possibilidade de erro.

Enquanto isso, Caçapa comanda a equipe em uma parceria com o Lyon, outro clube sob ações de Textor.

O ex-jogador brasileiro tem 47 anos e trabalha como auxiliar no clube francês desde 2015, integrando o quadro fixo da comissão.

"Preparado [para assumir], eu estou. São sete temporadas e meia como auxiliar do Lyon e era o que queria, assumir um clube. Agora, assumir o Botafogo já é outra coisa que precisamos conversar, até porque tenho contrato com o Lyon. Estou pronto para aqui estar interinamente", disse, após o duelo.

A cúpula ainda discute nomes. Rogério Ceni, por exemplo, foi um dos técnicos debatidos.

FIM DO CICLO

Luís Castro se despediu do Botafogo na última sexta-feira (30), após aceitar proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ele deixou o clube juntamente com toda a comissão.

A saída teve grande impacto, principalmente junto à torcida, uma vez que o Alvinegro atravessa boa fase e lidera o Brasileiro com folga.

No último jogo do treinador à frente do time, na quarta-feira, contra o Magallanes, pela Sul-Americana, Castro foi vaiado e xingado pelos presentes às arquibancadas.