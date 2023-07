SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo deve contar com jogadores jovens, a maioria revelada nas próprias categorias de base dos clubes, mas as formas como eles foram alçados ao time profissional são diferentes.

Lesões atrapalham a temporada do São Paulo. O time tricolor do Morumbi deve ter um time de desfalques para o jogo contra o Palmeiras: Ferraresi, Beraldo, Moreira, Igor Vinícius, Galoppo, Talles Costa e Michel Araújo se recuperam de lesões; Wellington, Erison e Pato estão aprimorando a forma física; e Calleri será desfalque por fortes dores nas costas.

Base virou a solução. Sem reforços até o momento, Dorival Jr está apostando em jovens da base. Na vitória contra o Fluminense, por exemplo, ele escalou Juan na posição de Calleri e Patryck no lugar de Caio Paulista ?o lateral-esquerdo não atuou contra o Fluminense por uma questão contratual.

O Palmeiras, por sua vez, tem usado a base para poupar seus titulares. Abel Ferreira priorizou o duelo contra o São Paulo e na partida do fim de semana, diante o Athletico-PR, escalou vários jovens: Naves, Vanderlan, Gustavo Garcia, Jhon Jhon, Luis Guilherme e Endrick. Apesar do empate por 2 a 2, a maioria dos jovens deixou boa impressão.

A equipe de Palestra Itália aposta em um processo mais lento para dar chances aos seus jogadores que sobem da base. Eles passam por treinos no profissional, são relacionados para as partidas e Abel promove a entrada deles no final dos jogos.

QUEM DA BASE PODE APARECER NO CLÁSSICO?

O meia Rodriguinho marcou gol contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana, e foi titular na partida contra o Fluminense. Se Calleri também não tiver condições de jogos, o jovem Juan deve ser escalado no time titular mais uma vez.

Uma provável escalação tricolor tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Franco e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Rodriguinho; Juan e Luciano.

No lado do Palmeiras, a base também será necessária. Artur não poderá jogar a partida por já ter defendido o Red Bull Bragantino na competição e Rony segue como dúvida após uma pancada no tornozelo contra o Furacão. Luis Guilherme e Bruno Tabata brigam pela vaga de Artur, e Endrick deve ser o substituto natural de Rony.

O clube alviverde pode entrar em campo com: Weverton, Gustavo Gómez, Murilo (Luan), Piquerez; Richard Rios (Mayke) e Gabriel Menino; Luis Guilherme (Bruno Tabata), Dudu, Veiga e Endrick (Rony)

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (5)

Árbitro: Braúlio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Transmissão: Amazon Prime Video