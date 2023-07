SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem um acordo com Fernando Diniz, técnico do Fluminense, para que ele assuma interinamente o comando da seleção brasileira, por um período de até um ano, enquanto a entidade aguarda a chegada do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Diniz seguirá à frente do time carioca no restante da temporada, mas ficará a serviço da seleção em dias de convocação e nas datas Fifa, reservadas para duelos entre times nacionais. O técnico deverá estrear no dia 4 de setembro, quando o Brasil enfrentará a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.globo.

Ainda não está definido se o treinador permanecerá na comissão técnica quando Ancelotti assumir o cargo. O italiano tem acerto verbal com a CBF, mas só se apresentará quando estiver liberado por seu clube atual, com o qual tem contrato de mais um ano.

O interino terá, ainda, mais quatro partidas neste ano, todas pelo torneio que classifica para o próximo Mundial: contra Venezuela e Uruguai, em outubro, e contra Argentina e Colômbia, em novembro.

Caso Ancelotti não deixe o Real Madrid em janeiro, no meio da temporada europeia, o treinador do Fluminense ainda estará no cargo na data Fifa de março de 2024, mês em que estão previstos dois amistosos para a seleção, um deles já marcado, contra a Espanha, em Madri.

Não está definido quem será o responsável por convocar e dirigir a seleção brasileira nos compromissos do mês de junho de 2024 no caso de Ancelotti ficar no time espanhol até o fim de seu contrato. O compromisso com o Real expira em 30 de junho de 2024.

O calendário de seleções prevê janela Fifa de 3 a 11 de junho, além da disputa da Copa América, com início marcado para o dia 20.

Ramon Menezes, treinador interino nos três primeiros amistosos do ano, com derrotas para Marrocos e Senegal, e vitória sobre Guiné, deverá voltar a comandar a seleção brasileira sub-20.