Neste domingo (09) a Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora promove, de 7h às 11h, a 2ª Corrida Faefid. A prova, que faz parte das comemorações dos 50 anos da faculdade, tem um percurso de 5 km dentro do campus, com largada e chegada na pista de atletismo.

O evento é aberto a todas as faixas etárias, com percursos diferenciados paras as categorias infantis. De acordo com o cronograma, as crianças de 4 a 5 anos realizarão uma caminhada de 50 metros; as de 6 a 7 anos farão a prova de 100 metros; as de 8 a 9 anos caminharão por 150 metros; e as de 10 a 11 anos percorrerão por 300 metros. Já os competidores de 12 a 13 anos terão um percurso de 600 metros, enquanto os de 14 a 15 anos farão a prova por um trajeto 3,5 km.

A atividade está sendo organizada pelos alunos da disciplina de Gestão e Organização Esportiva, coordenada pelo professor Heglison Toledo, contando com o apoio da Assessoria e Consultoria Jr (ACE Jr.). Segundo o professor, “o evento oferece uma oportunidade para os alunos colocarem em prática o que foi aprendido em sala de aula, envolvendo tanto a comunidade acadêmica quanto o público em geral, e também comemorar o aniversário da Faefid”.

A entrega dos kits para a corrida está prevista para o sábado (8), de 13h às 18h, na Empresa Júnior da Faculdade de Educação Física do campus da UFJF.

