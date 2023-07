SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do técnico espanhol Luis Enrique.

Luis Enrique foi anunciado e apresentado pelo PSG após assinar um contrato de duas temporadas com o clube.

O anúncio veio horas depois do clube comunicar a demissão do antigo treinador, Christophe Galtier.

Luis Enrique estava sem emprego desde que deixou o comando da seleção da Espanha após a eliminação para Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

O treinador espanhol se tornou o principal alvo do PSG após nomes como José Mourinho, Zidane e Julian Nagelsmann serem especulados para o cargo.

Estou muito feliz por assinar com o PSG. Agradeço ao presidente e ao diretor esportivo pela confiança e espero retribuir nas próximas temporadas" Luis Enrique, novo técnico do PSG, em entrevista coletiva

CARREIRA DE LUIS ENRIQUE

Luis Enrique começou sua carreira como treinador no time B do Barcelona, clube pelo qual foi ídolo como jogador. Em 2011, o treinador espanhol assumiu o comando da Roma e, depois, em 2013, passou pelo Celta de Vigo.

O auge de Luis Enrique se deu entre 2014 e 2017, quando ele se tornou técnico do Barcelona. Como treinador da equipe, ele conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

No Barcelona, Luis Enrique também participou de um momento marcante para o PSG. O espanhol era o técnico do Barça na 'remontada' dos espanhóis sobre os franceses na Champions League.2016/17.

Depois de sair do Barcelona, o treinador assumiu a seleção espanhola, em 2018, mas ficou poucos meses após se afastar por questões familiares. No ano seguinte, ele retornou ao cargo e ficou de vez até a eliminação na Copa do Mundo do Qatar.