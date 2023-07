SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro do PSG, Sergio Rico, teve alta da unidade de tratamentos intensivos após cinco semanas.

O hospital divulgou na manhã desta quarta-feira (5) um boletim médico informando as atualizações do quadro do jogador espanhol.

"Sergio Rico recebeu alta da unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Virgen del Rocio, onde permaneceu sob vigilância durante as cinco semanas em que foi tratado pela equipe de medicina intensiva, juntamente com outros especialistas", diz o texto.

"Ao dia de hoje, permanece internado na enfermaria, onde continuará recebendo atendimento médico e de enfermagem de outra equipe de especialistas do hospital", completou o comunicado.

A companheira de Rico, Alba Silva, falou ao deixar o hospital e agradeceu por poder passar um tempo com ele. "Sergio está de muito bom humor. Estamos muito felizes", explicou ao jornal espanhol ABC.

O ACIDENTE

O goleiro espanhol do PSG está internado desde o final de maio em Sevilha. No dia 28, ele foi levado às pressas ao hospital Virgen del Rocío, na Espanha, após se acidentar durante uma peregrinação e sofrer um trauma cranioencefálico.

Sergio Rico foi internado na UTI e ficou em coma após ser pisado por um cavalo na região entre o pescoço e a cabeça. Seu estado em sua chegada ao hospital era grave.

A TV "Antena 3" afirmou que Sergio Rico sofreu o acidente quando o barulho de um caminhão de lixo irritou o cavalo no qual o goleiro estava montado, causando a queda e, em seguida, a lesão.