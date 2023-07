SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com gol de ídolo e brilho de goleiro, o América-MG venceu o Corinthians por 1 a 0 no Independência e largou em vantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O veterano Juninho, meio-campista de 35 anos, marcou o único gol do jogo, enquanto o goleiro Mateus Pasinato manteve o resultado intacto nos minutos finais.

O resultado deixa a equipe de Vagner Mancini com um pé na próxima fase. O clube pode até contar com um empate no duelo de volta para eliminar os comandados de Vanderlei Luxemburgo. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Os times decidem a vaga na semifinal do torneio mata-mata no dia 15 (sábado), desta vez na Neo Química Arena. Antes disso, paulistas e mineiros têm dois compromissos cada ?um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Sul-Americana.

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Marlon, Iago Maidana, Éder e Avelar (Nicolas); Lucas Kal, Juninho, Martinez (Wanderson) e Benitez (Pedrinho); Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani (Aloísio). T.: Vágner Mancini

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Maycon), Moscardo e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Adson (Biro), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Kléber Lúcio Gil (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Marlon (AMG); Adson, Moscardo (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Juninho (AMG), aos 30 min do 1° tempo