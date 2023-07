SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do técnico Luís Castro na manhã desta quinta-feira (6).

O anúncio da contratação de Luís Castro foi feito pelo Al Nassr em sua conta oficial nas redes sociais.

O técnico português assinou um contrato de dois anos com o clube saudita após deixar o Botafogo.

O anúncio vem pouco menos de uma semana depois de Luís Castro comunicar à diretoria do Botafogo que havia aceitado a oferta. Ele definiu sua saída na última sexta-feira (30).

"O Sr. Luís Castro é o novo técnico da equipe principal do Al-Nassr. Ele assinou um contrato que se estende até 2025. Desejamos sucesso a ele e à sua comissão no clube", escreveu o time saudita no anúncio.

SAÍDA E DESPEDIDA DO BOTAFOGO

Líder do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, Luís Castro começou a ser sondado pelo Al Nassr logo após o fim da temporada do futebol saudita.

Após receber uma proposta, o treinador português levou alguns dias para tomar sua decisão final.

Há uma semana, na partida entre Botafogo e Magallanes, pela Copa Sul-Americana, Luís Castro deixou o campo xingado pelos torcedores, mas afirmou que se reuniria com a diretoria no dia seguinte para debater a proposta.

Na sexta-feira (30), o Botafogo anunciou a saída do treinador. O ex-zagueiro Caçapa assumiu o seu lugar interinamente.

No domingo (2), Luís Castro se manifestou pela primeira vez após a sua saída. No Instagram, o técnico fez um post de despedida ao Botafogo e afirmou que 'estamos todos de passagem.