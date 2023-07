SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo isentou sua defesa e elogiou o poder ofensivo do Corinthians na partida contra o América-MG, disputada ontem e válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar disto, a equipe paulista perdeu por 1 a 0.

NÚMEROS ASSUSTADORES VS PENSAMENTO DE EVOLUÇÃO

A derrota para os mineiros foi a nona de Luxa na atual passagem pela equipe paulista em 17 jogos. Nos outros oito compromissos, foram quatro empates e quatro vitórias.

O aproveitamento do técnico é de 31,3%, pior índice de um técnico efetivo do Corinthians desde a época em que o clube caiu para a Série B ?Jair Ventura "segurava" o bastão até ontem com 32%, número registrado em 2018.

Questionado sobre pressão e possível demissão em entrevista coletiva, Luxemburgo escapou da pergunta e optou por falar sobre a chance de virar o placar na Copa do Brasil, exaltando que a decisão é de "180 minutos". Ele ainda ressaltou que o resultado de ontem foi "melhor" em relação ao duelo contra o Atlético-MG, nas oitavas do mata-mata.

O técnico também falou novamente em evolução de sua equipe. "O crescimento está existindo. Não me recordo, nesta minha passagem, de termos tanto volume e intensidade de fazer o goleiro deles trabalhar tanto. [...] Feliz pela postura de, quando esteve em desvantagem, jogar o América-MG para trás. Temos treinado, e hoje ficou caracterizado: o goleiro deles trabalhou bastante", disse.

Luxa aproveitou a sessão para isentar a defesa ao abordar o gol sofrido ontem. "Você não pode fazer uma falta, o cara bater rápido e a nossa defesa estar desprotegida, não pode. Tem que alguém ficar na p*** da bola e tomar cartão de novo. Você vai deixar seguir e deixar desarrumado? É a origem do que aconteceu. O cara pega, bate a bola e o outro saiu nas costas do Gil. A bola não pode sair rápido, tem que alguém ficar na frente, tomar amarelo e aí a defesa fica ajustada."

SEQUÊNCIA DECISIVA

Em crescimento ou não, o Corinthians tem pela frente uma série de jogos considerados decisivos.

Já neste sábado (8), os comandados de Luxemburgo voltam a jogar em Belo Horizonte. O adversário, desta vez, é o Atlético-MG, e o torneio é o Campeonato Brasileiro. Um novo tropeço pode colocar os paulistas na zona de rebaixamento da tabela.

Na terça-feira (11), o time recebe o Universitario-PER em Itaquera, pela ida dos playoffs da Sul-Americana ?o jogo de volta ocorre na outra terça (18) e dá vaga às oitavas do torneio da Conmebol.

Por fim, no sábado (15), o Corinthians volta a encarar o América-MG, desta vez em casa, para tentar reverter a desvantagem e seguir vivo na Copa do Brasil.