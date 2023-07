RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O anúncio de que Fernando Diniz seria o técnico interino da seleção brasileira gerou reação "muito positiva" no Fluminense, segundo o presidente Mário Bittencourt.

"A reação interna foi muito positiva também, já que o trabalho está sendo reconhecido", disse.

O mandatário tricolor afirmou que a divisão de Diniz com a CBF não causou problemas no clube.

Mário Bittencourt fez questão de dizer que, antes do treino de ontem (5), o elenco parabenizou o treinador.

O presidente ressaltou ainda que Diniz passou aos jogadores que a missão na seleção não vai alterar o dia a dia no clube tricolor.

"Estavam todos extremamente felizes, cumprimentando e muito alegres. Não causou nenhum problema interno nosso. Ele falou para os jogadores hoje de manhã: em nada vai nos atrapalhar, porque a montagem de treino nesses períodos [com a seleção] é o que já fazemos no dia a dia, e os auxiliares conseguem aplicar essas atividades. Nem todos os treinos aqui são dados pelo Fernando", disse.

O dirigente salientou ainda que o fato de a CBF ter chamado Diniz mostra que o trabalho do Fluminense "está sendo reconhecido".

"Temos o treinador que, de acordo com a CBF, é o melhor do futebol brasileiro, e isso é extremamente positivo. Estão olhando só o lado negativo da coisa. A reação interna foi muito positiva, já que o trabalho está sendo reconhecido"

PRESSÃO DA TORCIDA

Na torcida, por outro lado, a notícia de que Diniz assumiria a seleção interinamente dividiu opiniões.

No domingo, o treinador terá o primeiro encontro com os torcedores, no Maracanã, contra o Internacional, pelo Brasileiro.

"Quero que a torcida receba da mesma forma que foi ano passado, mesmo com o resultado de campo não tendo sido tão bom. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, vencer e fazer um grande campeonato. Tenho certeza que a torcida do Fluminense é a que mais ama o clube", pediu o presidente.