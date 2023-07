SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vive uma mistura de sentimentos após a vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5) à noite, no Morumbi.

Lesões voltam a aparecer. Apesar da vitória, o time tricolor lamenta as situações de Calleri, Luciano e Alan Franco. Os dois atacantes foram substituídos no intervalo da partida contra o Alviverde, e o zagueiro deixou o campo chorando no segundo tempo com um problema no tornozelo.

Calleri, Luciano e Alan Franco devem ser baixas contra o Red Bull Bragantino. De olho no jogo decisivo contra o Palmeiras na semana que vem, a equipe deve reavaliar as lesões dos jogadores e, se não tiverem nenhum problema grave, devem ser poupados no fim de semana pelo duelo do Brasileiro.

Dorival afirmou na entrevista coletiva após a partida que tem a intenção de contar com Alexandre Pato contra o Red Bull Bragantino. Moreira, Talles Costa, Erison e Wellington também vivem a expectativa de retorno para este duelo.

Beraldo, Igor Vinícius, Galoppo e Michel Araújo tiveram lesões mais complicadas, e o torcedor precisa aguardar pelo retorno deles.

SEM EUFORIA APÓS VITÓRIA E LESÕES

Autor do gol da vitória, Rafinha passou pela zona mista do Morumbi. Ele comemorou o resultado, mas freou a euforia ?já que o Palmeiras é um time muito forte jogando no Allianz Parque.

"Não tem nenhuma euforia, não tem nada decidido. Falta um jogo ainda. O torcedor fica feliz, a gente fica feliz pelo belo jogo e a vitória, mas agora é virar a chavinha e já pensar no domingo", afirmou o defensor.

Sobre as lesões, o lateral experiente responsabilizou o calendário do futebol brasileiro.

"Com o calendário que a gente tem é complicado, não tem como. Uma hora alguém vai cair, alguém vai machucar. Jogar quarta-domingo, quarta-domingo por três meses não tem como. A gente quer sempre entregar o melhor rendimento, deixar a melhor performance em campo, mas é impossível. Somos seres humanos, a gente cansa. É difícil. Por mais que os torcedores apoiem a gente, a gente quer entregar o máximo. Mas jogar domingo-quarta-domingo não tem como. Jogar 100% é complicado, então acontece isso aí, lesões, fraturas. A gente espera que eles possam se recuperar o mais rápido possível, mas é muito difícil. O calendário brasileiro castiga a gente, e às vezes até o espetáculo não sai do jeito que a gente quer", disse Rafinha.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O São Paulo visita o Red Bull Bragantino no domingo (9), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Já na quinta-feira que vem (13), vai ao Allianz Parque fazer o jogo decisivo contra o Palmeiras, às 20h, pelas quartas de final da Copa do Brasil.