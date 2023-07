SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Luan quase foi o responsável pelo Palmeiras segurar o São Paulo no Morumbi, mas após três minutos virou o "vilão" da derrota no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Luan salvou, em cima da linha, um chute de Wellington Rato aos 34' do segundo tempo. Weverton já estava vencido na jogada, e o defensor evitou o tento que inauguraria o placar.

No entanto, ele acabou na sequência desviando um chute de Rafinha que foi parar no ângulo palmeirense. O zagueiro tentou cortar de cabeça, mas fez com que a bola se tornasse inalcançável para o goleiro, que foi vazado aos 37'.

O resultado fez com que o Palmeiras passe a lidar com o "fantasma" da eliminação no torneio em 2022. No ano passado, os rivais se encontraram nas oitavas de final, e o São Paulo também venceu o primeiro jogo por 1 a 0, para depois se classificar nos pênaltis.

Luan tinha retornado aos titulares com a lesão de Murilo e reconquistou espaço, mas se vê novamente em meio à uma sina. O jogador, que chegou a atuar como uma espécie de volante no clássico, divide opiniões entre torcedores por acumular falhas em jogos decisivos.

O zagueiro soma 229 jogos com a camisa do Palmeiras, tendo conquistado 10 títulos desde que chegou.

A SINA DE LUAN

O jogador de 30 anos ficou marcado de forma negativa diante de parte da torcida. Ele chegou no Palmeiras em 2017 e acumula erros individuais em partidas importantes.

O zagueiro cometeu pênaltis tanto no Mundial de 2020 quanto no de 2021. Ele, inclusive, também falhou no lance do gol de Lukaku, que abriu o placar no duelo contra o Chelsea, e terminou sendo expulso.

Antes disso, já havia se complicado pelo drible que levou de Benedetto na semifinal da Libertadores-2018 contra o Boca Juniors. Ele errou o bote e foi ultrapassado sem dificuldade pelo atacante adversário, que anotou o segundo dos argentinos na partida de ida ?o time alviverde terminou eliminado no confronto.

Outro episódio recorrente no imaginário palmeirense foi a sua atuação na Supercopa de 2021. Luan falhou no início da jogada do primeiro gol do Flamengo, marcado por Gabigol, e desperdiçou um pênalti na disputa que rendeu o título ao clube rubro-negro.