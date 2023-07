RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo saiu na frente do Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de ter resolvido apenas no segundo tempo, o nome do herói do jogo estava na boca da torcida desde a primeira etapa. Os rubro-negros no Maracanã sabiam que precisavam chamar Bruno Henrique, o melhor "reforço" do time na temporada até aqui.

CONFIANÇA ELEVADA

A recuperação de Bruno Henrique da grave lesão que o deixou dez meses fora de combate é uma das grandes notícias do Flamengo em 2023.

Internamente havia o temor sobre como o camisa 27 retornaria após tanto tempo, principalmente porque uma das grandes qualidades está na explosão.

Bruno, enfim, parece ter reencontrado uma das melhores versões, depois de muitos trabalhos voltados não só para a parte física, mas também para o psicológico.

Em 11 jogos, são três gols, todos nas últimas seis partidas. Depois de voltar a ser titular na Libertadores, o jogador entrou no segundo tempo da vitória sobre o Athletico e foi decisivo.

"Muito feliz de marcar e ajudar a equipe. É fruto do meu trabalho. Trabalho bastante para dar o meu melhor no jogo e fui recompensado", disse o atacante após a partida.

TORCIDA EM SINERGIA

É comum que o nome de Bruno Henrique seja cantado pela torcida sempre que ele vai para o aquecimento atrás do gol. Nesta partida, porém, a sensação era que o jogo seria "para ele". E foi.

"Sobre o Bruno Henrique, esse jogo seria com pouco espaço no último terço. Então jogamos com uma equipe mais associativa, com aparições e verticalidade de jogadores de segunda linha", analisou Jorge Sampaoli.

Os três gols marcados até aqui foram no Maracanã. Contra o Grêmio, o estádio se emocionou junto com o jogador. Diante do Aucas, da mesma maneira.

Na Copa do Brasil, o grito de alegria quando ele entrou em campo no segundo tempo se transformou em festa pouco tempo depois.

RENOVAÇÃO EM PAUTA

Bruno Henrique é um dos jogadores do Flamengo com contrato apenas até dezembro deste ano.

O clube tem interesse na permanência, mas lida com a situação sem pressa.