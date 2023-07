SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, na manhã desta sexta-feira (7), no primeiro treino livre do GP da Grã Bretanha de Fórmula 1.

O holandês anotou 1min28s836 em sua melhor volta no Circuito de Silverstone, em Northamptonshire.

Sergio Perez, também da Red Bull, foi o segundo e Alexander Albon, da Williams, ficou em terceiro.

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 5.

COMO FOI O TL1

Os primeiros 20 minutos foram de liderança de Verstappen. Logo no início o holandês assumiu a ponta com o melhor tempo e, a cada volta, ele abaixava o tempo de referência da sessão. O piloto foi para a pista com o pneu duro no começo do TL1. Nyck de Vries escapou e foi para a brita. A bandeira amarela foi rápida, pois ele conseguiu tirar o carro rapidamente.

Passadas a meia hora inicial, Carlos Sainz e Charles Leclerc colocaram pneus macios e passaram a ter os melhores tempos respectivamente, fazendo uma dobradinha da Ferrari na liderança. Gasly, também com composto macio, pulou para a terceira colocação. Verstappen seguiu com o duro e não conseguiu abaixar sua marca, caindo para quinto.

Faltando 15 minutos para acabar o primeiro treino livre, Leclerc conseguiu superar seu companheiro de equipe e assumiu a ponta. Neste momento, todos os sete primeiros colocados estavam com pneus macios.

No entanto, nos 10 minutos finais, Verstappen voltou para a pista com com o composto macio e conseguiu retomar a liderança do TL1.

AGENDA

O segundo treino livre do GP da Grã Bretanha acontece ainda nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília).

Neste sábado (8), às 7h30 tem o TL3 e às 11h será realizado o treino classificatório.

O Grande Prêmio da Grã Bretanha acontece no domingo (9), às 11h.