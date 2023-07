SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, na tarde desta sexta-feira (7), no primeiro dia de treinos livres do GP da Grã Bretanha de Fórmula 1.

O holandês anotou 1min28s078 em sua melhor volta no Circuito de Silverstone, em Northamptonshire. O tempo foi feito no TL2.

Verstappen segue imparável e liderou as duas sessões do dia.

COMO FOI O TL1

Os primeiros 20 minutos foram de liderança de Verstappen. Logo no início o holandês assumiu a ponta com o melhor tempo. Nyck de Vries escapou e foi para a brita. A bandeira amarela foi rápida, pois ele conseguiu tirar o carro rapidamente.

Passada a meia hora inicial, Carlos Sainz e Charles Leclerc colocaram pneus macios e passaram a ter os melhores tempos respectivamente, fazendo uma dobradinha da Ferrari na liderança. No entanto, nos dez minutos finais, Verstappen voltou para a pista com com o composto macio e conseguiu retomar a liderança do TL1.

Max Verstappen (Red Bull) - 1min28s600

Sergio Perez (Red Bull) - 1min29s048

Alexander Albon (Williams) 1min29s089

Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min29s268

Charles Leclerc (Ferrari) - 1min29s280

COMO FOI O TL2

Passados 20 minutos do segundo treino, Sainz, Fernando Alonso e Sergio Perez estavam nas três primeiras colocações, respectivamente. No entanto, antes mesmo da prova completar meia hora, Verstappen já tinha assumido a liderança, fazendo seu melhor tempo do dia.

Restando 15 minutos para o fim do TL2, todos s pilotos estavam com pneus macios. Mesmo com o novo composto, Hamilton seguiu sem fazer um bom treino e terminou apenas na 15ª posição.

Leclerc não deixou os boxes da Ferrari durante todo a segunda sessão por conta de problemas elétricos.

Max Verstappen (Red Bull) - 1min28s078

Carlos Sainz (Ferrari) - 1min28s100

Alexander Albon (Williams) 1min28s296

Sergio Perez (Red Bull) - 1min28s342

Logan Sargeant (Williams) - 1min28s766

AGENDA

Neste sábado (8), às 7h30 tem o terceiro treino livre, enquanto às 11h será realizado o treino classificatório.

O Grande Prêmio da Grã Bretanha acontece no domingo (9), às 11h.