Com o objetivo de tentarem se aproximar do líder Botafogo, Palmeiras e Flamengo medem forças, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (8) no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atransmite este jogão de bola ao vivo.

Ocupando a quarta posição da classificação com 23 pontos e vivendo um momento de instabilidade na competição nacional, após três jogos sem vitórias (empate com Athletico-PR e derrotas para Bahia e Botafogo), o Verdão espera contar com o retorno de duas importantes peças, o volante Zé Rafael, que estava está na fase final de recuperação de um problema no joelho direito, e do atacante Rony, que desfalcou a equipe na partida contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, por conta de um inchaço no tornozelo esquerdo.

O técnico português Abel Ferreira deve definir a equipe titular na manhã do próximo sábado, após uma última atividade. Uma possível formação do Verdão para a partida é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Endrick).

Do outro lado do gramado estará um Flamengo que vem numa crescente no Brasileiro. Após duas vitórias consecutivas (3 a 2 sobre o Santos e 2 a 0 diante do Fortaleza), o Rubro-Negro da Gávea é o 3º colocado com 25 pontos.

Apesar do bom momento na competição, o Flamengo também terá problemas para escalar sua equipe para medir forças com o Verdão. O atacante Gabriel Barbosa, que ainda se recupera de lesão no tornozelo direito sofrida no último sábado (1) no triunfo sobre o Fortaleza, e o zagueiro Léo Pereira, com um problema muscular na coxa esquerda.

Diante de um Palmeiras muito forte na bola aérea, o técnico argentino Jorge Sampaoli pode fortalecer ainda mais sua equipe neste quesito com a entrada do atacante Bruno Henrique, que vem recuperando a sua melhor forma. Assim, uma possível escalação do Rubro-Negro para a partida é: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Everton Ribeiro) e Pedro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Rodrigo Campos. Acompanhe o Show de Bola Nacional aqui:

Tags:

campeponato brasileiro | Esportes | flamengo | futebol | Palmeiras | Rádio Nacional