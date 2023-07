Em um confronto direto por uma vaga na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Atlético de Alagoinhas recebe a Jacuipense, a partir das 15h (horário de Brasília) deste sábado (8), no Barradão, em Salvador. A partida válida pela 12ª rodada do Grupo 4 da competição será transmitida, ao vivo, pela

O Carcará chega ao jogo ocupando a 6ª posição da classificação com 12 pontos. Após duas derrotas consecutivas pelo placar de 2 a 1 (para o líder Retrô, que tem 23 pontos, e para o vice-líder Bahia de Feira, que tem 18), a equipe de Alagoinhas sabe que um novo revés em casa, quando faltam apenas mais três rodadas a serem disputadas, pode praticamente sacramentar a sua desclassificação.

Já a Jacuipense vive uma situação mais confortável, pois ocupa a 4ª posição (dentro da zona de classificação) com 14 pontos conquistados. Porém, após três jogos sem vitórias (uma derrota e dois empates), a equipe de Riachão do Jacuípe sabe que vencer é fundamental para continuar sonhando com a classificação.

Amanhã tem jogão da série D do Brasileirão na tela da #TVBrasil! ?

Atlético - BA x Jacuipense - BA, vamos torcer juntos? pic.twitter.com/wI2MK2w3Yv — TV Brasil (@TVBrasil) July 7, 2023

“O próximo confronto contra o Atlético será uma partida muito importante para a sequência do campeonato. Um jogo que demanda concentração dobrada por ser um adversário direto na briga pela classificação. Porém, temos trabalhado bem e, com certeza, estaremos prontos pra fazer um bom jogo no sábado”, afirmou o lateral Eric.

Atlético e Jacuipense podem ser consideradas duas das principais equipes do futebol baiano. Nos últimos quatro anos ao menos uma dessas equipes esteve na final da competição. Quem obteve maior sucesso no Baiano foi o Carcará, com os títulos em 2021 e em 2022. Já o Leão do Sisal ficou com o vice tanto em 2022 como em 2023.

Na atual edição da Série D, o Atlético e a Jacuipense já se enfrentaram na terceira rodada. O confronto terminou com um empate de 3 a 3.

Transmissão de domingo

O próximo domingo (9) também é dia de Série D na TV Brasil, com a partida entre Vitoria e Real Noroeste, que será disputada a partir das 15h no Estádio Salvador Costa, em Vitória.

O confronto, válido pelo Grupo 6, com apenas 5 pontos, o Real Noroeste não tem mais possibilidades de avançar na competição. Assim, o grande objetivo da equipe será deixar a lanterna da chave. Já o Vitória (6º com 11 pontos) tenta aproveitar o fator casa para triunfar e se aproximar da zona de classificação para a segunda fase.

