JUNDIAÍ, SP (FOLHAPRESS) - O jogo entre a tenista brasileira Bia Haddad e a romena Sorana Cirstea pelo torneio de Wimbledon terminou com guarda-chuvas coloridos nas arquibancadas neste sábado (8) e feito inédito para o esporte no Brasil, a classificando para as oitavas de final.

A vitória de Bia na terceira rodada do torneio inglês terminou com 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, e a alçou ao posto de segunda brasileira a ir para as oitavas de final da chave principal de simples feminina de Wimbledon, feito alcançado apenas por Maria Esther Bueno até então.

Maior tenista brasileira da história, Esther Bueno (1939-2018) venceu o torneio de simples de Wimbledon três vezes (1959, 1960 e 1964). Também ficou com o título de duplas em 1958, 1960, 1963, 1965 e 1966.

Após se tornar semifinalista do torneio parisiense Roland Garros em junho, Bia Haddad segue galgando espaço na Europa. A brasileira alcançou sua melhor campanha em Wimbledon. Ela estreou com vitória no torneio e derrotou a romena Jaqueline Cristian na segunda rodada por 2 sets a 1. Em suas participações anteriores, em 2017 e 2019, a tenista chegou até a segunda rodada do torneio.

No feito inédito em sua carreira deste sábado, a brasileira enfrentou a número 37 do mundo. Sorana faz sua quinta participação no torneio inglês. Ela estreou em Wimbledon em 2009. O melhor resultado da tenista em Grand Slams foi uma disputa de quarta de final em Roland Garros, também em 2009.

Bia enfrentou rival contra quem tinha retrospecto desfavorável. Cirtsea havia vencido quatro dos cinco confrontos anteriores. Mas neste sábado (8), a brasileira dominou totalmente a partida, quebrando o saque da romena logo no primeiro game. Isso abriu o caminho para a vitória no primeiro set por 6/2.

O roteiro se repetiu no segundo. Com variação de golpes para os quais Cirtsea não tinha resposta, Bia saiu novamente na frente e, com facilidade, fechou por 6/2.

Na próxima rodada, ela pode enfrentar Elena Rybakina, atual campeã. A cazaque joga contra a britânica Katie Boultier também neste sábado (8) por uma vaga nas quartas de final.