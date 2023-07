SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico acertou a venda do atacante Vitor Roque para o Barcelona-ESP. O jogador vai custar 74 milhões de euros (R$ 395 milhões em valores atuais) para o clube catalão, que já terá o atleta para o início da próxima temporada europeia, em agosto.

Pela divisão do pagamento, o Athletico vai receber 40 milhões de euros (R$ 213,6 milhões) imediatamente. Outros 21 milhões de euros (R$ 112,1 milhões) estão condicionados a gols marcados, jogos disputados e títulos conquistados. O Barcelona ficará encarregado também de pagar 13 milhões de euros (R$ 69,4 milhões) de impostos.

A negociação foi acertada na manhã deste sábado por Alexandre Mattos, executivo do Athletico, que terá direito a 20% ao lucro que o Barcelona tiver em uma eventual negociação futura da Vitor Roque.

É a segunda maior venda de um jogador brasileiro, atrás apenas aos 88 milhões de euros pagos pelo mesmo Barcelona por Neymar, em 2013. Mas desse dinheiro, o Santos ficou apenas com 17 milhões.

Uma das principais revelações do futebol nacional, Vitor Roque tem 21 gols marcados em 2023, somadas as partidas pelo Athletico e pela seleção brasileria sub-20. Ele é o vice-artilheiro do Nacional, com sete anotados.