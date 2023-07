SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou com o Flamengo por 1 a 1 na noite de sábado (8) e chegou ao quarto jogo sem vitória no Brasileirão, marca que não acontecia desde o torneio de 2021. Por determinação do clube, nenhuma entrevista foi concedida após a partida e o assunto não pôde ser abordado.

A última vitória do Palmeiras no Brasileirão foi há quase um mês. A equipe bateu o rival São Paulo por 2 a 0 dentro do Morumbi no dia 6 de junho.

Foram quatro partidas desde então e o Verdão não venceu nenhuma. Derrotas para Bahia e Botafogo e empates contra Athletico-PR e Flamengo.

A última vez que o clube passou quatro jogos sem vitória no torneio foi em 2021, nas rodadas finais quando se preparava para a final da Libertadores diante do Flamengo. Foram quatro jogos no mês de novembro com derrotas para Fluminense, São Paulo e Fortaleza, além de um empate com o Atlético-MG.

No ano passado, quando foi campeão brasileiro, o Palmeiras não teve uma sequência de quatro partidas sem vitórias. Em 2022, por três vezes o time de Abel Ferreira passou três rodadas sem vencer, mas nunca quatro.

SILÊNCIO ABSOLUTO

O Palmeiras novamente não concedeu entrevistas na saída de campo, zona mista ou coletiva. Nenhum jogador ou membro da comissão técnica falou com a imprensa pelo segundo jogo consecutivo.

A justificativa da presidente Leila Pereira é de preservar e blindar o elenco e comissão após polêmica com reclamação de arbitragem.

O Verdão não fala nem oficialmente nem extraoficialmente sobre a blindagem. A única informação passada é a de que a decisão visa blindar o time.

A 'lei do silêncio' só é informada aos jornalistas momentos antes do jogo. A reportagem chegou a questionar o Palmeiras no sábado, mas ouviu que a informação seria passada apenas de maneira oficial e mais próximo da partida.