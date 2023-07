SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na carreira, a brasileira Bia Haddad vai jogar na quadra central de Wimbledon. Nesta segunda-feira (10), ela enfrenta a atual campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina, por uma vaga nas quartas de final do torneio.

A partida está marcada para começar às 9h30 e terá transmissão pelo SporTV 3 e pelo Star +.

Haddad se classificou para as oitavas de final ao bater a romena Sorana Cirtsea no último sábado (8), por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2. Ela é a primeira brasileira a chegar a esta fase no torneio de simples desde Maria Esther Bueno, campeã na grama de Wimbledon em 1959, 1960 e 1964.

A última tenista do país a atuar na quadra central foi Teliana Pereira, derrotada pela romena Simona Halep em 2014.

Até agora, pela campanha em Wimbledon neste ano, Bia Haddad já garantiu R$ 1,2 milhão em prêmios.