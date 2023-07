MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0 neste domingo (9), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Germán Cano e Martinelli.

Com o resultado, o time entra no G-4, empatado com Palmeiras e Bragantino com 24 pontos. O Inter, por outro lado, é o 9º, com 21.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (16), contra o Flamengo. No mesmo dia, o Inter recebe o Palmeiras.

O Fluminense dominou a partida desde o início. O time conseguiu produzir bem no ataque e foi seguro na defesa, especialmente com Felipe Melo.

No setor ofensivo, Germán Cano foi o destaque do time, além de Keno, responsável por rabiscar a defesa colorada. Marcelo também fez boa partida. O argentino chegou ao 27º gol na temporada, sendo o quarto no Brasileiro.

Pelo lado do Inter, houve dificuldade para construir. O time não se acanhou no ataque, mas faltava criatividade para levar perigo ao gol de Fábio.

O melhor lance foi com Alemão, no segundo tempo, em uma bonita bicicleta.

A torcida do Flu vaiou Fernando Diniz, novo técnico da seleção brasileira, quando ele foi anunciado durante a escalação.

Lances importantes

1x0. Após cruzamento do lado esquerdo, a defesa do Internacional afastou para longe. No rebote, Samuel Xavier bateu cruzado e Cano, bem posicionado na segunda trave, só empurrou para a rede.

2x0. Marcelo cobrou escanteio com maestria e Martinelli, na primeira trave, desviou de cabeça sem chances de defesa, ampliando a vantagem dos donos da casa.

Que lance! Foi a melhor chance do Internacional em todo o jogo. A bola foi alçada na área do Fluminense e Alemão matou no peito, finalizando de bicicleta com força. Ela explodiu na trave, mas Fábio não chegaria.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 0 Internacional

Data: 09/07/2023

Local: Maracanã

Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Germán Cano (FLU), Keno (FLU), Carlos de Pena (INT), Campanharo (INT), Mercado (INT)

Cartões vermelhos:

Gols: Germán Cano (FLU), aos 23' do 1º tempo (1-0); Martinelli (FLU), aos 38' do 1º tempo (2-0);

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; Martinelli, André e Lima; Lelê (John Kennedy), Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL

John, Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias), Carlos de Pena (Alemão) e Wanderson (Jean Dias), Enner Valencia (Aránguiz) e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.