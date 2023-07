RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo conseguiu segurar a pressão, venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite deste domingo (9), em Porto Alegre, e abriu 10 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro. O placar foi construído com gols de Eduardo e Carlos Alberto, no segundo tempo. O goleiro Lucas Perri foi um dos destaques da partida.

O Alvinegro chega a 36 pontos, enquanto o vice-líder Flamengo tem 26. O Tricolor gaúcho permanece com 26, na terceira colocação.

O time de Renato gaúcho volta a campo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, enquanto o Glorioso tem pela frente o Patronato, nos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Grêmio visita o Corinthians, enquanto o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino.

Foi a primeira derrota do Grêmio na Arena nesta temporada.

Como foi o jogo

O Grêmio conseguiu implementar o ritmo do primeiro tempo e empurrou o Botafogo para o campo de defesa. A equipe de Renato Gaúcho conseguiu criar boas chances, principalmente pelas alas, mas esbarrou nas defesas do goleiro Perri ou na falta de pontaria. Acuado, o Alvinegro buscava ligações mais verticais, mas pouco assustou.

Em um lance de bola parada, o Botafogo conseguiu balançar a rede, com Tiquinho, mas o tento foi anulado após o VAR apontar impedimento de Cuesta, autor da assistência para o camisa 9.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com Marçal e Segovia, e com um pouco mais de presença no campo de ataque. Gabriel Grando foi mais acionado. Porém, não demorou para o Grêmio retomar as rédeas e criar boas oportunidades.

O Tricolor gaúcho tinha muita presença no campo de ataque e parava nas boas defesas de Lucas Perri. Após uma tentativa de Suárez, que o goleiro alvinegro pegou, os cariocas abriram o placar em contra-ataque que terminou com finalização de Eduardo.

No fim. Nos minutos finais, o Grêmio foi para cima em busca do empate, mas o Botafogo conseguiu novo contra-ataque e ampliou, com Carlos Alberto.

Lances importantes

Aos 6 minutos do 1º tempo, Reinaldo recebeu na esquerda, cruzou e Luis Suárez não alcançou para desviar.

Passou perto. Aos 19 minutos do 1º tempo, João Pedro cruzou da direita e Suárez finalizou de primeira. A bola tirou tinta da trave esquerda de Perri.

Aos 23 minutos do 1º tempo, Eduardo cobrou falta para a área, Cuesta desviou e Tiquinho Soares, na segunda trave, apareceu para completar para o gol. O gol foi anulado por posição irregular de Cuesta.

Na trave! Aos 4 minutos do 2º tempo, João Pedro tabela com Suárez e sai na cara de Perri, que afasta. No rebote, o uruguaio dá um toque por cobertura e a bola carimba a trave.

Aos 8 minutos do 2º tempo, Cristaldo recebeu passe na direita, invadiu a área e bateu cruzado com perigo.

Aos 9 minutos do 2º tempo, Tiquinho finalizou e a bola pegou na defesa. Tchê Tchê aproveitou, avançou e bateu, mas Gabriel Grando fez boa defesa.

Aos 16 minutos do 2º tempo, Suárez recebe e bate de primeira, para a defesa de Perri. No rebote, Reinaldo finalizou e Perri fez nova defesa.

0x1. Aos 29 minutos do 2º tempo, Bruno Alves disputou com Segovia e a bola ficou com Di Placido. O lateral acionou Eduardo, que pegou firme e balançou a rede.

0x2. Aos 42 minutos do 2º tempo, Reinaldo errou passe e Segovia aproveitou. Ele acionou Marlon Freitas, que tocou para Carlos Alberto finalizar de primeira e ampliar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 9 de julho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/ SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/ SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/ SP)

Cartões amarelos: Reinaldo, Cuiabano (GRE); Hugo, Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Philipe Sampaio, Marçal (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Eduardo, do Botafogo, aos 29 minutos do segundo tempo; Carlos Alberto, do Botafogo, aos 42 minutos do segundo tempo.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Vina); João Pedro, Carballo (Cuiabano), Villasanti e Reinaldo; Bitello (Nathan), Cristaldo (Ferreira) e Luis Suárez (André). Técnico: Renato Gaúcho

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Tchê Tchê (Breno) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Matías Segovia), Luis Henrique e Tiquinho Soares (Carlos Alberto). Técnico: Caludio Caçapa (interino)