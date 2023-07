O Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos tem sua estreia esportiva neste fim de semana. Serão disputados 16 amistosos durante o sábado (15) e domingo (16), incluindo as modalidades de Futsal, Voleibol, Basquete e Handebol. As exibições serão nas categorias masculino, feminino e trans masculino, contando com atletas do sub-13, sub-16, sub-17, sub-18 e adulto.



No sábado, 15, a programação contará com dez partidas, tendo início às 8h e finalizando as atividades às 18h30. Já no domingo, 16, o Ginásio receberá seis jogos, começando às 7h50 e terminando às 15h50.



O secretário de esporte e lazer, Marcelo Matta, destacou sobre o início das atividades no equipamento esportivo. “O espaço do novo Ginásio permite a realização de diferentes modalidades esportivas, de diferentes manifestações, como o esporte estudantil, esporte de formação de atletas e principalmente de esporte de alto rendimento. O espaço terá o conceito de ser multiuso, podendo ter eventos culturais, eventos artísticos e claro, esportivos”.



O secretário completou afirmando que o objetivo é tornar o ginásio um local diverso e aberto para todos os públicos. “A nossa ideia nesses jogos de inauguração foi atender quatro modalidades esportivas: futsal, basquete, vôlei e handebol, masculino e feminino. Teremos equipes do esporte estudantil, de formação de clubes, de trabalhadores da Prefeitura, de pessoas com deficiência (PCDs) e a comunidade LGBTQIAPN+, com o jogo de futsal entre atletas trans masculinos. Isso sinaliza que é um espaço aberto e diverso para atender a todos.”

Confira a tabela completa de jogos clicando aqui.